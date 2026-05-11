SoftBank запускает бизнес по производству аккумуляторов в Японии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Японский конгломерат SoftBank Group запускает бизнес по производству аккумуляторов на фоне стремительного роста спроса на электроэнергию в условиях глобального бума в сфере искусственного интеллекта.

Его телекоммуникационная "дочка" - SoftBank Corp. - сообщила в понедельник о намерении начать производство аккумуляторных систем, а также систем хранения энергии для японского рынка в партнерстве с южнокорейским производителем аккумуляторов Cosmos Lab и ИИ-компанией DeltaX Co.

Производство аккумуляторов и солнечных панелей будет размещено на предприятии SoftBank в Сакаи (префектура Осака). На этой же площадке появится крупный дата-центр для ИИ-решений и предприятие по выпуску оборудования для ИИ-инфраструктуры.

Выпуск аккумуляторов, как ожидается, начнется в следующем фингоду (завершится в марте 2028 года). Предприятие выйдет на массовое производство годом позже, говорится в сообщении SoftBank.

Компания планирует использовать эти аккумуляторы для питания собственных ИИ-дата-центров, а также для энергетических сетей и промышленных проектов в Японии. В среднесрочной перспективе она может начать поставки батарей за рубеж.

Годовая выручка от этого бизнеса, как ожидается, составит более 100 млрд иен ($638 млн) к 2030 фингоду.