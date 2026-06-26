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Трамп назвал удар дронами по судну в Ормузском проливе нарушением Ираном перемирия

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, ударив по судам в Ормузском проливе с помощью беспилотников.

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"Иран атаковал с помощью как минимум четырех дронов-камикадзе суда, пересекающие Ормузский пролив. Один из дронов нанес серьезный удар по верхней палубе большого и очень дорогого грузового судна", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

"Ущерб был нанесен, но судно смогло продолжить свой путь. Мы сбили три других дрона", - отметил Трамп.

По его словам, это "глупое нарушение" режима прекращения огня.

Изначально сообщения о том, что судно получило повреждения от удара дрона в Ормузском проливе, поступали в четверг.

Дональд Трамп США
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