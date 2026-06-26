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Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Власти Омана заявили союзникам из числа европейских стран, что, вероятнее всего, вернуть принципы транзита судов через Ормузский пролив к состоянию, которое действовало до вооруженного конфликта США с Ираном, уже не получится, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, европейским чиновникам было сказано, что Ормузский пролив уже не вернется к довоенному статусу-кво, и проходящим через него судам, возможно, придется платить некоторые сборы. В Омане отметили, что они всегда будут соблюдать международное морское право, но судам, вероятно, придется платить за услуги, связанные с очищением пролива или помощью в навигации.

Агентство также отмечает, что любая плата за проход через пролив может привести к тому, что продавцы и поставщики будут терять десятки миллиардов долларов ежегодно.

Хроника 28 февраля – 26 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Оман Иран США Европа Ормузский пролив
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