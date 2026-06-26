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В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 920 человек

В Венесуэле число жертв землетрясения выросло до 920 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Венесуэле количество погибших из-за землетрясения достигло 920 человек, сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес. Об этом сообщает CNN.

Ранее в этот день президент Делси Родригес говорила о 589 погибших и 2890 раненых. Чиновники считают, что количество жертв будет больше, поскольку разбор завалов продолжается и все чаще находят умерших.

В Венесуэле в среду вечером и четверг утром произошли землетрясения магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5, было разрушено много домов. В стране введено чрезвычайное положение, наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра передан под контроль военным. Венесуэла принимает помощь от международных организаций и разных стран, в том числе от тех, с которой у нее традиционно были напряженные отношения.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Хорхе Родригес Венесуэла Делси Родригес Ла-Гуайра
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