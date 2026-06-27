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США развернули крупную гуманитарную операцию в Венесуэле после землетрясений

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Американские тяжелые военно-транспортные самолеты C-17 доставили в Венесуэлу поисково-спасательные отряды и спецтехнику для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясений на севере страны, сообщило Южное командование ВС США в Латинской Америке (SOUTHCOM).

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оддержку продолжающихся усилий по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения, запрошенных правительством этой страны", - говорится в сообщении.

Для поддержки операций по оказанию помощи к берегам Венесуэлы прибыли корабль прибрежной зоны USS Billings и десантный вертолетный корабль-док USS Fort Lauderdale, который служит плавучим командным центром с полетной палубой для базирования тяжелых транспортных вертолетов и доковой палубой для спуска десантных катеров.

Ранее в Каракас прибыл глава SOUTHCOM генерал-майор Кевин Дж. Джаррард.

Как сообщает командование, он займется координацией американской поддержки по ликвидации последствий землетрясения.

Кроме того, в Венесуэлу переброшена группа американских военных вертолетов.

"Эти вертолеты обеспечат критически важную поддержку для воздушной перевозки поисково-спасательных групп во время операций по оказанию помощи", - говорится в сообщении.

По данным командования, в операциях также задействованы подразделения Космических сил США, которые предоставляют спутниковые снимки разрушенных районов специалистам по планированию оказания помощи, чтобы помочь им оценить, где необходимо проводить немедленные спасательные мероприятия, а также каким запросам на ресурсы следует отдать приоритет.

Жертвами мощных землетрясений на севере Венесуэлы в среду и в ночь на четверг стали не менее 920 человек.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
США Венесуэла
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