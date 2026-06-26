Трамп отказался комментировать возможный ответ США на удар Ирана по судну

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп решил не комментировать возможный ответ Вашингтона на удар иранских беспилотников по грузовому судну в Ормузском проливе.

"Вы сами увидите", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о том, будут ли какие-то последствия после инцидента.

При этом Трамп подчеркнул, что он недоволен, а Иран открыл огонь по "очень дорогому судну".

Ранее в пятницу президент США заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня при попытке атаковать беспилотниками суда в Ормузском проливе.

Один из дронов в результате удара нанес повреждения грузовому судну, первые сообщения об инциденте поступили в четверг.