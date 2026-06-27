Иранские военные нанесли ответные удары по позициям ВС США

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили об ударах по позициям военных США в ближневосточном регионе, сообщает телеканал Press TV.

При этом иранские военные уточнили, что удары были нанесены в ответ на атаку США, которая была совершена несколькими часами ранее.

Как сообщало американское командование, военные США нанесли удары по некоторым военным объектам в Иране в ответ на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе.

"Американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям после того, как Иран 25 июня атаковал судно M/V Ever Lovely ударным беспилотником", - говорится в сообщении Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным иранского государственного телевидения, перед тем как исламская республика подверглась американским ударам, силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) произвели несколько предупредительных выстрелов в направлении торговых судов в Ормузском проливе.

Согласно сообщению, выстрелы КСИР были произведены в сторону "судов, нарушавших соглашения и не координировавших свои действия с иранскими властями".

Примерно через пять часов после этого два снаряда попали в вышку связи в городе Сирик иранской провинции Хормозган.