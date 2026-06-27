США задействовали шесть истребителей для нанесения ударов по Ирану

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Шесть американских истребителей были задействованы в нанесении ударов США по Ирану в ответ на атаку по торговому судну в Ормузском проливе, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на информированного чиновника.

По его словам, для выполнения задачи были использованы истребители F-35 и F-16, они нанесли удары по четырем иранским объектам в Ормузском проливе и на острове Кешм.

Удары продолжались около 90 минут, добавил источник газеты.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе.

"Американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям после того, как Иран 25 июня атаковал судно M/V Ever Lovely ударным беспилотником", - говорится в сообщении.

Как передает телеканал Press TV, вслед за этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ответных ударах по позициям военных США в ближневосточном регионе.