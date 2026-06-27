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КСИР пригрозил более масштабным ответом в случае повторения американских ударов

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявляет, что Тегеран даст более масштабный ответ в случае повторения американских ударов по Ирану, передает Press TV.

"Наш ответ будет более масштабным", - говорится в заявлении КСИР.

В нем указывается, что американские удары являются нарушением соглашения о прекращении огня между США и Ираном.

В ответ на эти удары иранские силы атаковали военные позиции США в ближневосточном регионе, подчеркивается в заявлении.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские военные нанесли удары по целям в Иране в ответ на атаку иранских БПЛА на коммерческое судно в Ормузском проливе.

"Американская авиация нанесла удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям после того, как Иран 25 июня атаковал судно M/V Ever Lovely ударным беспилотником", - говорится в сообщении.

Газета The New York Times, ссылаясь на информированного чиновника, сообщила, что США задействовали шесть истребителей в ходе ответных ударов по Ирану.

По его словам, для выполнения задачи были использованы истребители F-35 и F-16, они нанесли удары по четырем иранским объектам в Ормузском проливе и на острове Кешм. Удары продолжались около 90 минут, добавил источник газеты.

США КСИР Иран
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