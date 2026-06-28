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Иранские удары не привели к жертвам среди военных и серьезным разрушениям на базах США

Иранские удары не привели к жертвам среди военных и серьезным разрушениям на базах США
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Данных о жертвах среди американских военных и серьезных разрушениях на базах США на Ближнем Востоке в результате иранских обстрелов не поступало, сообщил журналист портала Axios Барак Давид, ссылаясь на источники.

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что военно-морские силы и воздушно-космические силы, применив баллистические ракеты и беспилотники, поразили восемь ключевых американских военных объектов, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и штаб-квартиру Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне". При этом КСИР отметил, что все целевые объекты были уничтожены.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что истребители американских ВМС и ВВС в ходе операции нанесли удары по 10 иранским военным целям в нескольких местах в районе Ормузского пролива, в том числе по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным заградителям. При этом в CENTCOM подчеркнули, что операция была ответом на иранскую атаку накануне на танкер M/T Kiku в Ормузском проливе.

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КСИР Иран США Кувейт
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