Иран осудил атаки США как нарушение режима прекращения огня

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье выступило с решительным осуждение ударов США по южному побережью страны.

В заявлении МИД Ирана указывается, что "жестокие атаки" Вашингтона нарушают режим прекращения огня, оговоренного в меморандуме о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

Они также "показывают, что режим США не придает ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является частью природы этого режима", говорится в заявлении.

"Иран подчеркивает свою решимость защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Ирана от военной агрессии США", отметил МИД Исламской республики.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что истребители американских ВМС и ВВС в ночь на воскресенье нанесли удары по 10 иранским военным целям в нескольких местах в районе Ормузского пролива, в том числе по иранской военной разведывательной инфраструктуре, системам связи, объектам ПВО, хранилищам беспилотников и минным заградителям.

В CENTCOM подчеркнули, что операция была ответом на иранскую атаку накануне на танкер M/T Kiku в Ормузском проливе.