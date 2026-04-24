Пашинян выступил против использования геноцида армян в современной политике

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает обоснованным вывод ученых о том, что геноцид армян в Османской Турции 1915 года стал, в том числе, результатом вовлечения армянского народа в начале 19-го века в международные интриги.

"Нельзя допустить, чтобы геноцид армян стал инструментом борьбы международных игроков друг против друга. В томе "История Армении", изданном нашей Национальной академией наук, обоснованно отмечено, что Великий геноцид был, среди прочего, и следствием вовлечения армянского народа в международные интриги, практики, которая началась в середине 19-го века и достигла своей трагической кульминации в 1915 году", - заявил Пашинян в обращении в связи с 111-летием геноцида армян.

Он отметил, что "необходимо прекратить поиски родины за пределами 29 743 кв км международно признанной территории нашего государства, Республики Армения".

"Силы, выступающие за "возвращение утраченной родины, восстановление исторических границ и справедливости", и лежащая в их основе логика ведут Республику Армения по пути Сан-Стефанской конференции 1878 года, неизбежным конечным результатом которой является утрата государственности и Родины, потому что у каждого человека в мире своя история, своя справедливость, своя утраченная Родина. Мы наконец-то вырвались из этой ловушки, и попытки снова повести Армению в этом направлении - это приглашение нашего государства и народа на эшафот", - заявил Пашинян.

"Помня о прошлом и отдавая дань уважения памяти невинных жертв геноцида армян, Республика Армения строит свое суверенное будущее на основе повестки мира, - заявил МИД Армении. - Наличие добрососедских отношений и реального взаимодействия между соседними государствами - это минимальное условие, необходимое для установления прочного мира на Южном Кавказе и обеспечения мирного сосуществования всех народов нашего региона".

Турция не признает геноцид армян. Между Анкарой и Ереваном отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. С 2022 года Ереван и Анкара на уровне спецпредставителей ведут переговоры по открытию границы для граждан третьих стран и нормализации отношений.

23 апреля Пашинян осудил факт сожжения флага Турции в центре Еревана во время факельного шествия, организованного молодежным союзом Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Пашинян выступил против использования геноцида армян в современной политике

