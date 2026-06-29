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Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности

Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Фото: Elke Scholiers/Getty Images

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что в Тегеране поддерживают идею сотрудничества со странами Персидского залива для обеспечения безопасности в регионе, передает Press TV.

"Он (Аракчи - ИФ) подтвердил готовность Ирана вести диалог с прибрежными государствами Персидского залива для создания механизма коллективной безопасности, самостоятельного, основанного на консенсусе и свободного от иностранного военного вмешательства", - передает Press TV.

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Телеканал уточняет, что Аракчи сделал это заявление в Багдаде, где в воскресенье провел встречи с президентом Ирака Низаром Амеди, спикером иракского парламента Хайбатом аль-Хальбуси и советником по национальной безопасности Касимом аль-Араджи.

Глава иранского МИД, согласно публикации, "призвал к новому подходу к региональной безопасности", основанному на "сотрудничестве и взаимном доверии".

Говоря о будущем управлении Ормузским проливом, Аракчи подчеркнул, что Иран, в соответствии со своими обязательствами и положениями меморандума о взаимопонимании с США, также "примет необходимые меры и продолжит сотрудничество с Оманом как с соседним прибрежным государством, а также диалог с другими странами региона", отмечает телеканал.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Багдад Ирак Иран
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