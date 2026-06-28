Аракчи заявил, что обязательство восстановления судоходства в Ормузе лежит исключительно на Иране

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ответственность за восстановление судоходства в Ормузском проливе лежит исключительно на Иране, а какое-либо вмешательство лишь задержит его открытие, заявил в воскресенье глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

"Согласно меморандуму о взаимопонимании, Ормузский пролив находится под иранским управлением, и через 30 дней его работа вернется к прежнему нормальному режиму. Ответственность за это лежит лишь на иранской стороне, но не на какой-либо другой стране", - сказал Аракчи в Багдаде на совместной пресс-конференции с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

Иранский министр отметил, что "любое вмешательство, или отдельные новые меры, еще больше осложнят ситуацию и задержат открытие Ормузского пролива, а также обострят ситуацию, как это произошло в последние две ночи".

В минувшие две ночи США вновь нанесли удары по Ирану, Иран в ответ ударил по восьми ключевым американским объектам в соседних странах, в том числе по базе ВВС "Али Аль-Салем" в Кувейте и штаб-квартире Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне.