Лукашенко призвал Францию возобновить сотрудничество с Белоруссией

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народа Франции с Национальным праздником - Днем взятия Бастилии - призвал к восстановлению сотрудничества по всем направлениям.

"Вековые исторические связи между нашими странами невозможно отменить решениями брюссельских бюрократов. Такие глубинные ценности, как право на собственную идентичность и независимость, приверженность дружбе, безопасности и созидательному труду на своей земле, объединяют наши народы и являются надежным фундаментом для возобновления белорусско-французского сотрудничества по всем направлениям", - говорится в поздравлении, которое опубликовала пресс-служба белорусского президента.

"Убежден, в условиях глобальной нестабильности, глубокого кризиса доверия умение слышать, уважать другие культуры, непринятие любых проявлений фашизма, присущие обеим нациям, - единственный путь к миру в Европе и во всем мире", - подчеркнул Лукашенко.