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ЕС организует гуманитарный рейс в связи с землетрясением в Венесуэле

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз выделяет 5 млн евро на срочную гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Венесуэле, а также отправит спецрейс с гуманитарными материалами, сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"ЕС по-прежнему привержен оказанию помощи венесуэльскому народу, и мы делаем это, используя все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты. Это дополнительное финансирование и поставки окажут столь необходимую помощь семьям, потерявшим свои дома; пациентам, нуждающимся в медицинской помощи; или детям, чьи школы пострадали", - заявила член ЕК по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

По ее информации, государства-члены ЕС демонстрируют "замечательную солидарность": 14 стран союза уже внесли свой вклад в эту операцию по оказанию помощи.

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В ответ на растущие гуманитарные потребности, вызванные недавними землетрясениями в Венесуэле, Европейский союз выделяет 5 млн евро, которые будут направлены на обеспечение жильем и медицинской помощью людей, пострадавших от стихийного бедствия, говорится в коммюнике ЕК.

Кроме того, отмечается в сообщении Еврокомиссии, ЕС организует гуманитарный воздушный мост для доставки необходимых грузов в пострадавшие районы. В начале этой недели из Копенгагена запланирован рейс с примерно 50 тоннами материалов для строительства укрытий, оборудованием для водоснабжения и канализации, а также учебными материалами.

"Эта новая помощь предоставляется в дополнение к 52 млн евро, уже выделенным в этом году на реагирование на гуманитарные последствия социально-экономического кризиса в Венесуэле", - напомнили в Брюсселе.

Также сообщается, что в минувшие выходные в Венесуэлу прибыла группа из 11 технических экспертов из Испании, Австрии, Италии, Люксембурга, Бельгии, Эстонии и Координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации Европейской комиссии для поддержки операций на местах, а также ещё дополнительная группа экспертов, предоставленная Италией. Страны ЕС направили поисково-спасательные группы, медицинские бригады и телекоммуникационную поддержку, а также технические знания.

Кроме того, был активирован спутниковый сервис ЕС Copernicus в режиме экстренного картографирования. Это помогает получать изображения высокого разрешения зон кризиса для составления карт, пригодных для использования спасательными группами, НПО и службами гражданской защиты.

На прошлой неделе в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2, 7,5 и 4,5. Подземные толчки привели к разрушительным последствиям, погибли 1450 человек.


Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
ЕК ЕС Венесуэла
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