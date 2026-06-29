В Венесуэле число жертв землетрясения достигло 1719 человек

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Венесуэле в результате землетрясений погибли 1719 человек, сообщил в телеэфире спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Об этом сообщает CNN.

Пострадавшими признаны не менее 22 619 человек, из них 5034 получили травмы. Ранее Геологическая служба США не исключала, что общее количество жертв землетрясений может достичь 10 тысяч человек.

По данным Родригеса, в стране повреждены 855 зданий, 189 - полностью разрушены.

После первых двух мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 в Венесуэле было 609 афтершоков, которые уже не повлекли серьезные разрушения, отметил спикер.