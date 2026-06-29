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Глава CENTCOM провел переговоры с лидерами Израиля и Ливана

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке CENTCOM адмирал Брэд Купер посетил Израиль и Ливан, где провел встречи с высокопоставленными гражданскими и военными руководителями этих стран, сообщило командование.

В Израиле глава CENTCOM, в частности, провел переговоры с министром обороны Исраэлем Кацем и израильскими военачальниками. Он также посетил дислоцированные в Израиле американские войска, "отметив выдающихся военнослужащих за их исключительный вклад в выполнение миссии" на Ближнем Востоке. В настоящее время США используют израильские авиабазы для размещения истребительной авиации и самолетов-заправщиков для выполнения задач в регионе.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что у Израиля "нет территориальных амбиций в Ливане", но ЦАХАЛ не выведет войска "ни на миллиметр", пока террористическая группировка "Хезболла" не будет разоружена. В беседе с журналистами Кац указал, что израильские военные вряд ли выведут войска из дополнительных районов южного Ливана, помимо двух согласованных мест, откуда они уйдут в рамках пилотной программы, в рамках которой ливанская армия возьмет ситуацию там под свой контроль.

Кац подчеркнул, что соответствующие положения были закреплены в военном приложении к рамочному соглашению, подписанному между Израилем и Ливаном на прошлой неделе. Он также отметил, что при встрече с командующим CENTCOM они договорились, что "Армия обороны Израиля не будет выводить войска из трех зон безопасности - в Ливане, Сирии и Газе".

В Ливане Купер и его сотрудники встретились с президентом Джозефом Ауном и командующим ливанскими вооруженными силами генералом Родольфом Хайкалом. Они обсудили дальнейшие шаги по реализации рамочного соглашения, подписанного в Вашингтоне в пятницу, которое устанавливает процесс для восстановления суверенитета Ливана, разоружения и ликвидации инфраструктуры движения "Хезболлах", а также последующего возвращения Израиля к своим границам.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Ливан США Хезболла CENTCOM Брэд Купер Исраэль Кац
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