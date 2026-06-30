Иран выполнит свои обязательства по соглашению, если США будут исполнять свои

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Тегеран будет соблюдать свои обязательства по соглашению с США, если американская сторона поступит так же, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Взаимопонимание - это двунаправленный процесс. Если американская сторона будет придерживаться соглашения, мы тоже выполним свои обязательства", - написал Пезешкиан во вторник в соцсети X.

При этом он добавил, что подход Тегерана к угрозам "основан на рациональности и человеческом достоинстве при принятии решений, а также на безусловной защите, когда дело доходит до действий".

Ранее Трамп анонсировал запланированные на вторник американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.