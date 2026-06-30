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Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном

Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился в столицу Катара Доху, где во вторник ожидаются американо-иранские переговоры, передает CNN.

"Уиткофф в настоящее время на пути в Доху", - сообщил телеканал со ссылкой на двух американских чиновников.

О том, сопровождает ли Уиткоффа зять американского президента Джаред Кушнер, информации нет, отмечает CNN.

Ранее Трамп анонсировал запланированные на вторник американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Хроника 28 февраля – 30 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональда Трамп США Иран Стив Уиткофф
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