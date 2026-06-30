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Президентские выборы в Перу выиграла Кейко Фухимори

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Лидер перуанской консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори одержала победу на президентских выборах, по окончательным результатам подсчета голосов во втором туре, объявило Национальное управление по избирательным процессам.

Фухимори получила 7 июня во втором туре 50,135% голосов, а кандидат от левой партии "Вместе за Перу" Роберто Санчес - 49,865%.

"Обработаны 100% бюллетеней. Мы приближаемся к вступлению на путь порядка и надежды для всех перуанцев", - прокомментировала Фухимори в соцсети X результаты выборов.

Национальное избирательное жюри официально объявит Фухимори победителем 3 июля.

Кейко Фухимори 51 год. Она дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори.

Инаугурация Кейко Фухимори пройдет 28 июля. Она станет первой женщиной-президентом Перу. Президент в этой стране избирается на пятилетний срок.

Ранее Санчес заявлял, что не станет признавать правительство Фухимори, и требовал аннулировать результаты голосования за рубежом. Он обосновал это тем, что выборы там, по его мнению, были проведены с нарушениями. Аннулирование голосования за рубежом дало бы ему преимущество над Фухимори. Однако это требование Санчеса было признано бездоказательным.

Кейко Фухимори Перу Роберто Санчес Народная сила Альберто Фухимори Вместе за Перу
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