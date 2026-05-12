В Перу консерватор Фухимори и кандидат от левых Санчес лидируют в первом туре выборов президента

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори и кандидат от левой партии "Вместе за Перу" Роберто Санчес лидируют в первом туре президентских выборов в Перу. Об этом сообщают испаноязычные СМИ со ссылкой на опубликованные во вторник результаты после обработки 99,7% бюллетеней.

Согласно этим данным, Кейко Фухимори, дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори, получает 17,2% голосов, Санчес - 12%.

Однако экс-мэр Лимы, лидер ультраправой партии "Народное обновление" Рафаэль Лопес Алиага отстает от Санчеса с минимальным показателем, на данный момент у него - 11,9%.

Избирательная комиссия Перу, как ожидается, опубликует финальные результаты к 15 маю.

Западные СМИ напоминают, что подсчет голосов в Перу значительно затянулся, в частности, на фоне обвинений в мошенничестве с голосами. Ситуация уже привела к отставке главы избирательной комиссии Пьеро Корветто, в отношении которого в настоящее время ведется расследование.

Первый тур президентских выборов прошел в Перу 13 апреля. Второй тур президентских выборов намечен на 7 июня.

Бывший мэр столицы Перу Алиага, который является сторонником, в частности, президента США Дональда Трампа, неоднократно требовал аннулирования результатов выборов, а также ранее заявлял, что готов заплатить $5800 за каждый доказанный случай мошенничества на голосовании.