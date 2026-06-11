После обработки 98% бюллетеней на выборах президента Перу кандидатов разделяют 650 голосов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Лиму из Буэнос-Айреса в четверг прибыла последняя дипломатическая вализа с бюллетенями избирателей, которые голосовали во втором туре выборов президента Перу за рубежом, сообщает перуанская информационная радиостанция RPP.

По ее данным, именно голоса избирателей за рубежом позволят выявить победителя.

К настоящему времени подсчитаны 98% бюллетеней, однако разница между конкурентами составляет всего 650 голосов - председателя консервативной партии "Народная сила" Кейко Фухимори на данный момент поддержали 50,002% избирателей, в то время как кандидата от левой партии "Вместе за Перу" Роберто Санчеса - 49,998%.

Ранее также сообщалось, что из-за такого маленького перевеса голосов для подтверждения победителя может потребоваться пересчет бюллетеней, этот процесс может занять до нескольких недель.

Второй тур президентских выборов прошел в Перу 7 июня.