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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Конституционный суд Перу постановил освободить из тюрьмы экс-президента страны

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Перу издал постановление об освобождении из тюрьмы бывшего президента страны Альберто Фухимори, который отбывает 25-летний срок тюремного заключения по обвинению в нарушении прав человека.

"Конституционный суд Перу направил Национальному управлению тюрем и директору тюрьмы "Барбадильо", в которой находится Фухимори, распоряжение, в соответствии с которым необходимо незамедлительно освободить экс-президента, отбывающего 25-летний срок заключения по обвинениям, связанным с нарушением прав человека", - передает в ночь на среду перуанская радиостанция Radio Programas del Peru.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию как в обществе, так и в латиноамериканских юридических кругах международного уровня.

В частности, у здания Конституционного суда в Лиме прошла акция, участники которой выразили несогласие с этим решением. В руках они держали плакаты с фотографиями людей, пострадавших от действий Фухимори, а также лозунги с требованием отменить это решение. Сообщается о столкновениях с полицией.

Межамериканский суд по правам человека опубликовал резолюцию с требованием к Лиме не исполнять постановление Конституционного суда до вынесения вердикта о его соответствии установленным ранее требованиям.

Фухимори приговорен к нескольким срокам тюремного заключения по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. Самый длительный срок - 25 лет лишения свободы - он получил в 2007 году за организацию "эскадронов смерти", ответственных за убийство 25 человек в начале 1990-х годов. В декабре 2017 года тогдашний глава государства Перу Педро Кучински помиловал Фухимори, но в октябре 2018 года по решению суда помилование было отменено, Фухимори было предписано вернуться в тюрьму.

Перу
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