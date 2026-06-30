В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к российскому газовому импорту

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Евросоюзе действует законодательство по обеспечению энергетической независимости RePowerEU, в соответствии с которым Европа избавляется от энергоносителей из РФ, включая газ, заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Возобновление импорта российского газа в Европейский союз? Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RePowerEU", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о рассуждениях некоторых европейских политических сил о том, что следует вернуться к потреблению газа из России.

"Как раз в этом месяце преодолен еще один важный этап: вступил в силу запрет на трубопроводный газ по краткосрочным контрактам", - добавила Итконен.

Она отметила, что "последующие этапы наступят соответственно в январе и сентябре следующего года".

"То есть это действующий закон. Идти вспять невозможно. И мы очень ясно заявили об этом политически, что не вернемся назад к российским энергоносителям. Наоборот, мы сейчас в процессе диверсификации (поставок - ИФ) и избавления от них без сожаления", - заключила представитель ЕК.

18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа. С начала 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставку трубопроводного газа.



