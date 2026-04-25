С 25 апреля в Евросоюзе вступает в силу запрет на импорт российского СПГ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Вступает в силу запрет Евросоюза на импорт, покупку и передачу российского сжиженного природного газа (СПГ) по контрактам, заключенным сроком до одного года.

Запрет именно на импорт действует как ввиду санкционных ограничений, которые переподтверждаются странами ЕС каждые полгода, так и в рамках директивы ЕС по отказу от российского ископаемого топлива - REPower Gas Regulation.

Однако, в отличие от санкций, в рамках директивы ЕС не запрещены "покупка" или "передача" российского СПГ, включая передачу в третьи страны. По обоим документам запрещается только "импортировать" СПГ из России.

Ранее глава французской TotalEnergies Патрик Пуяннэ заявлял, что хочет прояснить вопрос относительно того, сможет ли компания продолжать закупать газ с российского проекта "Ямал СПГ", даже если не будет импортировать его именно в страны ЕС, а поставлять в третьи страны.

В своих разъяснениях от ноября 2025 года по принятым санкциям Еврокомиссия, отвечая на вопрос, запрещена ли "европейским оператором также передача российского СПГ в третьи страны", указала: "Да".

Согласно разъяснениям, санкциями запрещены "покупка, импорт или передача, напрямую или опосредованно СПГ, происходящего или экспортируемого из России". "Для целей этого запрета не имеет значения, предназначены ли товары для ЕС или нет. Следовательно, передача российского СПГ операторами Евросоюза независимо от конечного пункта назначения запрещена", - говорится в разъяснениях.

Кроме того, санкциями, с учетом 20-го пакета, принятого 23 апреля, запрещается с 25 апреля обеспечивать прямо или опосредованно техническую, брокерскую или финансовую поддержку в отношении услуг по импорту и покупке СПГ, а также оказывать такие услуги любому ледоколу или любому СПГ-танкеру, зарегистрированному под флагом РФ или сертифицированному Российским морским регистром судоходства.

С января 2027 года запреты распространятся на ледоколы и газовозы, принадлежащие или управляемые российским физическим или юридическим лицом, работающим в России, или для нужд России. Также с 1 января 2027 года и санкциями, и директивой, будет запрещен импорт российского СПГ в ЕС по долгосрочным контрактам.

Когда завод "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т был построен, сообщалось, что порядка 95% газа законтрактовано по долгосрочным контрактам в Азию. Участниками проекта являются "НОВАТЭК", французская TotalEnergies, а также китайские CNPC и SRF. Газ законтрактован по долгосрочным контрактам с акционерами проекта, а также европейскими, швейцарскими операторами и англо-голландской Shell (компания перерегистрировалась в Великобритании, но ее штаб-квартира осталась в голландской Гааге).

Так, TotalEnergies купила у "Ямал СПГ" самый большой объем - 4 млн т/г, китайская CNPC - 3 млн т/г. "Газпром" купил 2,9 млн т/г (для поставки на индийский рынок, после национализации германской "дочки" "Газпрома" этим объемом управляет германская SEFE ), испанская Naturgy - 2,5 млн т, а "НОВАТЭК" - 2,4 млн т. Из своих 2,38 млн тонн Novatek Gas & Power законтрактовал в адрес французской Engie - 1 млн тонн, еще 0,9 млн тонн в адрес Shell International Trading Middle East, еще 0,5 млн тонн - швейцарскому трейдеру Gunvor.

Краткосрочные поставки с проекта доступны благодаря тому, что проект работает с превышением контрактной мощности, а также строительству дополнительной мощности на 0,9 млн т в год. "Ямал СПГ" может производить порядка 20-22 млн т СПГ в год.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в ЕС поступило из России 52 млрд куб. м газа, из них 20 млрд куб. м в виде СПГ. После прекращения с начала 2025 года транзита через Украину российский газ составлял 13% импорта энергоресурса в ЕС: в годовом исчислении 20 млрд куб. м в виде регазифицированного СПГ и 16,5 млрд куб. м по трубопроводам. На долю российского СПГ в импорте Европой приходится порядка 17%.