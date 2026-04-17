Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Словацкие власти решили подать иск в Суд ЕС из-за европейского запрета на импорт российского газа, сообщил в пятницу премьер Словакии Роберт Фицо.

"Словацкая Республика подает иск в Суд Европейского союза из-за запрета импорта российского газа", - написал Фицо в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что у Братиславы есть претензии по поводу того, как было принято положение Совета ЕС, которое устанавливает запрет на поставки в ЕС российского трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года и СПГ с 1 января 2027 года.

По словам Фицо, данный запрет "фактически представляет собой часть санкционного режима, то есть санкционную меру, а следовательно, такое решение должно было быть принято единогласно". Однако, как пишет премьер, в Еврокомиссии были в курсе, что некоторые страны не поддерживают эту инициативу, поэтому решили оформить данное решение не как ограничительные меры, а как законопроект: в итоге он был одобрен квалифицированным большинством.

"По мнению словацкого правительства, это представляется очевидным нарушением принципов, на которых основываются договоры ЕС. Договоры предусматривают, что решения, касающиеся системы санкционных мер и вопросов внешней политики, должны приниматься единогласно", - отметил Фицо.

По его словам, подаваемый иск - важный, так как может стать прецедентом, который повлияет и на будущие решения в ЕС. По словам премьера, дедлайн для подачи искового заявления - 27 апреля 2026 года. Фицо рекомендовал Минюсту Словакии потребовать от суда принятия обеспечительных мер, так как европейский запрет вступит в силу в 2027 году, а на рассмотрение иска может уйти несколько лет.

В феврале этого года Венгрия подала похожий иск. Его дальнейшая судьба неясна в связи со скорой сменой власти в Будапеште.

