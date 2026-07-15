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Южная Корея в июне была вынуждена нарастить импорт СПГ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мировой газовый рынок ищет баланс в условиях сильного дефицита предложения. Если в начале года азиатские покупатели СПГ шли на снижение импорта, уступая объемы Европе; то в настоящее время ЕС заметно снижает закупки, а азиатские импортеры наращивают потребление газа.

Южная Корея - третий после Японии и Китая покупатель сжиженного природного газа в мире - в июне 2026 года импортировала 3,287 млн тонн СПГ, что на 6% больше, чем годом ранее (3,111 млн тонн), сообщила местная таможенная служба.

Предыдущие пять месяцев 2026 года импорт непрерывно снижался на фоне усиления глобального дефицита СПГ. С начала года поставки снижаются на 4% - до 22,293 млн тонн.

Из Персидского залива в июне пришел лишь один танкер с СПГ - из Омана, который находится за пределами перекрытого Ормузского пролива (в мае также была одна поставка). Поставок из Катара не было уже три месяца подряд.

Австралия (крупнейший поставщик) поставила в июне 1,024 млн тонн и 6,34 млн тонн за полгода (-12%). Второе место по объему поставок в июне заняли США (865 тыс. тонн) и 2,762 млн тонн (+32%) за полгода. На третьем месте Малайзия - 576 тыс. тонн за месяц и 4,142 млн тонн (+22%) за 6 месяцев.

Из России в июне пришел один танкер, год назад также была одна поставка. За полгода поставки достигли 700 тыс. тонн, что на треть меньше, чем годом ранее. Российские мощности по производству крупнотоннажного СПГ - это завод "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Газпром НОВАТЭК Южная Корея
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