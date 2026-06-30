Международная морская организация считает сборы в Ормузском проливе незаконными

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Возможное введение принудительной оплаты за проход судов через Ормузский пролив стало бы нарушением международного права, заявил генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес.

"Обязательные сборы или любая система, подрывающая свободу судоходства по международным водным путям, были бы незаконны с точки зрения международного права", - приводит телеканал "Аль-Джазира" слова Домингеса.

В свою очередь он предложил идею создать фонд для добровольных взносов с целью обеспечивать беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе.

Домингес также сказал, что обсуждал управление Ормузским проливом с официальными лицами Омана. Он предложил взять за основу механизм, действующий в Малаккском и Сингапурском проливах, который предусматривает добровольные взносы государств и представителей судоходной отрасли для обеспечения безопасности навигации и защиты окружающей среды в этом районе.

Во вторник издание The New York Times со ссылкой на источники передавало, что Иран и Оман продолжают разработку планов по получению оплаты с судов, использующих Ормузский пролив.

Один из дипломатов, общавшихся с изданием, отметил, что потенциальная плата будет носить добровольный характер. Однако беседовавший с газетой иранский чиновник объяснил, что пошлина будет обязательной.