Ормузский пролив ближе к Оману прошли две группы коммерческих судов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ормузский пролив смогли миновать два каравана судов, которые выбрали для прохождения маршрут вдоль побережья Омана, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

1 июля шесть грузовых судов шли в Персидский залив вплотную друг к другу по маршруту, патрулируемому США, вблизи побережья Омана. Еще четыре судна были замечены при выходе из Персидского залива. "В их числе танкеры для перевозки нефти, газа и топлива, а также контейнеровозы", - уточняет Bloomberg.

Несколько судов связаны с ОАЭ.

Агентство напоминает, что теперь суда используют два маршрута для прохождения через Ормузский пролив - один под управлением США, идущий вдоль побережья Омана, другой - через воды Ирана. Иранские власти предупреждали, что не допускают судоходства в Ормузском проливе без согласования с Тегераном.

Между тем, в минувшие выходные Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой США сообщил, что маршрут для судов вблизи побережья Омана был расширен, чтобы его одновременно могли проходить суда в обоих направлениях.