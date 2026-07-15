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Мерц предостерег США от вмешательства в выборы в Германии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американской стороне не следует вмешиваться в избирательные процессы Германии, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Со своей стороны мы не вмешиваемся в американские выборы. И я не хочу, чтобы американское руководство или институты, близкие к нему, вмешивались в немецкие выборы", - сказал канцлер.

Он также напомнил, что иностранное финансирование политических партий считается в ФРГ незаконным.

Парламентские выборы пройдут в Германии в сентябре.

США Фридрих Мерц Германия
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