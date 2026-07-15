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BlackRock увеличила чистую прибыль во II кв. на 20%

Активы под управлением инвесткомпании достигли рекорда

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2026 года на 20%, выручку - на 31%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Об этом сказано в ее пресс-релизе.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,91 млрд, или $12,19 в расчете на акцию, против $1,59 млрд, или $10,19 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $13,91 на акцию с $12,05 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали $12,67 на акцию.

Квартальная выручка составила $7,08 млрд против $5,42 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $6,86 млрд.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock в апреле-июне составил $192 млрд, с начала года - $321 млрд.

Объем активов под управлением компании подскочил на 22% и по данным на 30 июня составил рекордные $15,34 трлн, превысив прогноз на уровне $15,19 трлн.

В прошлом квартале компания выкупила собственные акции на сумму $450 млн. В текущем квартале объем покупок повысится до $550 млн.

BlackRock США
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