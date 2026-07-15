КСИР за последние сутки обстрелял два судна, пытавшихся пройти Ормузский пролив

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) за последние сутки произвели предупредительные выстрелы в направлении двух торговых судов, чтобы предотвратить их проход через Ормузский пролив, сообщило государственное агентство Tasnim.

КСИР настаивает, что Ормузский пролив остается закрытым и проход через него любых коммерческих судов невозможен.

Ранее в среду американские вооруженные силы провели очередную волну ударов по Ирану, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"В ходе 90-минутной серии ударов силы CENTCOM запустили высокоточные боеприпасы по системам береговой обороны и местам хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб", - говорится в заявлении. Остров находится в Персидском заливе к западу от входа в Ормузский пролив.

В CENTCOM подчеркнули, что удары еще больше подорвали способность Ирана атаковать коммерческие суда в этом международном водном пути.