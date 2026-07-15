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Судебный прецедент в ОАЭ: приоритет фактических отношений над номинальным владением

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В ОАЭ создан важный судебный прецедент, ставящий под угрозу распространенные схемы использования номинальных директоров и скрытых бенефициаров, сообщает Gulf News. На примере судебного разбирательства ($46 млн) правосудие подтвердило безусловный приоритет фактических экономических отношений сторон над номинальным владением.

Предметом судебного разбирательства стал корпоративный конфликт вокруг крупного рекламного агентства, в котором истец выступал владельцем контрольного пакета акций (51%). Заявитель требовал взыскания распределенной прибыли и компенсации убытков. Суд принял решение, что данная структура владения создавалась исключительно для выполнения прежних норм ОАЭ об обязательном присутствии локального акционера в капитале.

Дело в том, что ранее иностранные граждане не могли владеть компаниями на основной территории страны (Mainland) единолично — закон требовал обязательного участия местного партнера с долей не менее 51%. Для обхода этого ограничения инвесторы использовали номинальных акционеров: гражданин ОАЭ владел контрольным пакетом лишь по документам, а на основании скрытого соглашения за ежегодную плату отказывался от управления и прибыли. После проведения реформы, разрешившей иностранцам полное владение бизнесом, данные схемы утратили юридический смысл.

На основе анализа движения денежных средств суд установил, что заявитель не нес коммерческих рисков, не финансировал и не управлял операционной деятельностью компании. Руководствуясь этими фактами, арбитраж постановил, что формальный статус участника при отсутствии реального экономического вклада полностью исключает право требования активов или прибыли предприятия.

Несмотря на право обжалования решения, эксперты называют это дело важнейшим прецедентом в рамках политики ОАЭ по выявлению конечных бенефициаров. Иностранным предпринимателям, использующим номинальные структуры в Эмиратах, рекомендуется оперативно провести ревизию корпоративных соглашений. Все скрытые договоренности о реальном праве собственности должны иметь безупречное документальное подтверждение во избежание потери активов.

ОАЭ
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