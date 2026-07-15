Долларовая монета с изображением Трампа появится в США

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Монетный двор США собирается начать чеканку долларовой монеты с изображением нынешнего президента страны Дональда Трампа.

Министр финансов Скотт Бессент представил в среду эскизы новой "золотой монеты", на одной стороне которой изображен профиль Трампа рядом с фразой "In God We Trust".

"Монетный двор США в честь 250-летия независимости Америки начнет чеканку этой новой золотой монеты номиналом 1 доллар, чтобы почтить непреходящее наследие свободы и непреходящий символ патриотизма", - написал Бессент в соцсети.

Министерство финансов и Монетный двор не ответили на запросы The Wall Street Journal относительно объема и времени выпуска этих монет, а также из какого материала они будут изготовлены и где их можно будет получить.

Изображение действующего президента на американских памятных монетах является редкостью, отмечает издание. В США монеты с изображением главы государства обычно выпускаются посмертно. Единственным исключением стала монета номиналом 50 центов, выпущенная к 150-летию независимости Штатов в 1926 году. На ее аверсе изображены профили первого президента США Джорджа Вашингтона и действовавшего на тот момент президента Кэлвина Кулиджа, на реверсе - Колокол Свободы.