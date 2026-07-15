ЕК пообещала Киеву до 10 млрд евро на беспилотники, средства противодействия им и ракеты

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о подписании с Украиной "соглашения о партнерстве в оборонной промышленности" и об использовании до 10 млрд евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет.

"Это позволит наладить более тесное сотрудничество наших оборонных предприятий и совместных предприятий. Вместе мы используем нашу общую промышленную мощь для обеспечения нашей общей безопасности", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что ЕК "также запустила соглашение между ЕС и Украиной о беспилотных летательных аппаратах для углубления сотрудничества в области технологий беспилотников и противодействия им". При этом Брюссель выделяет еще 1 млрд евро на поддержку потенциала Украины в области беспилотников в рамках кредита поддержки Киева в 90 млрд евро.

В документе отмечается, что подписанное в Киеве письмо о намерениях предусматривает "совместное производство беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им к концу 2026 года, а также работу над совместным производством противобаллистических ракет к 2028 году, наряду с более широкой поддержкой оборонного производства".

"Для достижения этих целей предлагается использовать кредит поддержки Украины в размере до 10 млрд евро для финансирования долгосрочных закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет", - сообщили в Брюсселе.

Заявлено также об ожиданиях, что дополнительная поддержка за счет национальных инвестиций, кредитов европейской программы льготного военного кредитования SAFE; грантов, связанных с Европейской программой оборонной промышленности EDIP, и частного финансирования позволит "расширить производственные мощности, создать стратегические запасы и укрепить долгосрочное промышленное сотрудничество между ЕС и Украиной".