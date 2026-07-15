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Под санкции США попала российская компания "Авратэк"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против еще двух россиян и одной российской компании, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

В частности, санкции затронули ООО "Авратэк".

Ограничения вводят под предлогом борьбы с распространением оружия массового поражения и с терроризмом.

Санкции США введены за помощь в снабжении Корпуса стражей Исламской революции нужными ему товарами и услугами, связанными с дронами и авиадеталями.

OFAC США Иран КСИР Авратэк
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