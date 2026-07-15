Польские ВВС сопроводили российские самолеты-разведчики над Балтийским морем

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Истребители ВВС Польши поднимались на сопровождение российских разведывательных самолетов над Балтийским морем, сообщил через пресс-службу глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Пара наших дежурных самолетов из Мальборка была поднята в воздух для перехвата пары Су-30СМ2 из Калининграда", - сказал он.

"Дополнительно над Балтикой действовала пара шведских истребителей, сопровождавших перехваченные российские самолеты", - добавил министр, уточнив, что российские самолеты не нарушили польское воздушное пространство.