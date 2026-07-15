ЕС и Индия согласовали планы торгового и технологического сотрудничества

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Индия на третьем заседании Совета по торговле и технологиям в среду в Брюсселе договорились "сосредоточиться на укреплении стратегических цепочек создания стоимости и углублении делового взаимодействия".

"Партнерство ЕС и Индии привело к множеству плодотворных обменов в сферах искусственного интеллекта, полупроводников, совместимости услуг цифрового доверия и стартапов. Сотрудничество является ключевым фактором превращения инноваций в возможности, а также прокладывания пути от вызовов к решениям. Совместно с Индией мы продолжим добиваться общих целей по продвижению безопасных, надежных и устойчивых технологий", - заявила исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

В частности, стороны договорились начать официальные переговоры об участии Индии в рамочной программе Евросоюза в области научных исследований и инноваций "Горизонт Европа" с целью завершения до конца 2026 года. Достигнута договоренность создать первый инновационный центр ЕС-Индия по технологиям зарядки электромобилей и их тестированию.

Планируется запустить партнерство ЕС-Индия по развитию стартапов, ориентированное на передовые экологически чистые технологии; активизировать сотрудничество в области полупроводников, высокопроизводительных вычислений, квантовых технологий, искусственного интеллекта и поколения мобильной связи 6G.

Будет усилена работа по "формированию устойчивых цепочек создания стоимости в агропродовольственном секторе, производстве активных фармацевтических ингредиентов и в экологически чистых энергетических технологиях".

Трём рабочим группам Совета по торговле и технологиям поручено "в приоритетном порядке продвигать согласованные действия и регулярно отчитываться о достигнутом прогрессе".