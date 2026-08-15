Из-за обмеления Тибра в Риме показался 2000-летний Неронов мост

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Остатки древнеримского моста показались в Тибре близ Собора Святого Петра в итальянской столице, сообщает Associated Press.

Причиной этого стала установившаяся Европе жаркая погода и отсутствие дождей. Мгновенный расход воды в Тибре упал ниже 80 кубометров в секунду, что примерно половина среднего показателя июля.

Неронов мост некогда соединял центр Рима с правым берегом Тибра.

Археолог Антонелла Бонини, которую цитирует АР, отмечает, что Нерон был самой известной исторической личностью, которую связывают с этим мостом, однако ученые считают, что он был построен гораздо раньше. Скорее всего он был построен при Калигуле - дяде Нерона. Известно, что он существовал уже в 39 году н.э.