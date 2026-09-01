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Путин отметил особое внимание РФ и Киргизии к сотрудничеству в сфере безопасности

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Киргизия уделяют особое внимание сотрудничеству в сфере безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с киргизским коллегой Садыром Жапаровым во вторник "на полях" саммита ШОС в Бишкеке.

"Особое внимание уделяем сотрудничеству в сфере безопасности. Размещенная в республике объединенная военная база является важным элементом обеспечения стабильности в регионе", - сказал Путин, отметив, что встреча дает прекрасную возможность обсудить все темы, стоящие на повестке дня.

Российский лидер также заявил, что ценит усилия президента Киргизии по поддержке русского языка в республике. "Мы очень ценим ваше внимание к вопросам поддержки русского языка, имеющего в республике статус национального", - сказал президент РФ.

Он также напомнил, что в 2023 году вместе со своим визави дал старт строительству девяти школ с обучением на русском языке. "Рассчитываем, что первые школы будут готовы начать работать 1 сентября следующего учебного года", - выразил надежду Путин.

По его данным, в России получают образование более 10 тысяч киргизских граждан, а в Бишкеке действует киргизско-российский университет, в котором учатся еще 8 тысяч студентов.

Владимир Путин Киргизия РФ
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