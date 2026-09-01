Женский дуэт астронавтов вышел в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), во вторник совершили очередной выход в открытый космос для проведения плановых монтажных работ на внешней стороне орбитальной лаборатории, сообщило NASA.

Астронавту Европейского космического агентства (ESA) француженке Софи Адено, для которой это будет уже третий подряд выход в космический вакуум с августа, и астронавту NASA Джессике Меир предстоит заменить ретроотражатель на переднем порту модуля Harmony, который используется для навигации космического аппарата во время операций по сближению и стыковке с МКС.

После установки отражателя женский дуэт займется установкой соединительных кабелей для систем передачи данных, подготовит радиатор альфа-магнитного спектрометра для предстоящего технического обслуживания и заменит камеру высокого разрешения на ферме станции.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начался в 08:30 по времени Восточного побережья США (в 15:30 по Москве), он продлится примерно 6,5 часов. Этот выход стал 284-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт ESA Софи Адено.