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Трамп назвал мощными и масштабными новые удары США по Ирану

Трамп назвал мощными и масштабными новые удары США по Ирану
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что США наносят мощные и масштабные удары по Ирану.

"США наносят удары по иранским целям рядом с Ормузским проливом. Это масштабные и мощные удары", - написал он в соцсети Truth Social.

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По его словам, это удары "в ответ на неудачную попытку Ирана провести минирование в проливе, где в настоящее время мин нет", и на ракетные удары Ирана по военной базе США в Иордании.

Трамп также предупредил, что если Иран ответит на эту атаку, то "они получат гораздо более мощный удар". При этом, по его словам, это будет "не самой крупной американской атакой - такая атака ждет своего часа, а когда это произойдет, то от Ирана почти ничего не останется".

Дональд Трамп США Иран Ормузский пролив
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