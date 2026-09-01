Американские военные нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВВС проводят операцию по нанесению ударов по иранским позициям в районе Ормузского пролива, сообщает во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

"ВВС США наносят удары по иранским целям в районе Ормузского пролива", - написал журналист портала Барак Равид в соцсети Х.

В свою очередь телеканал Press TV сообщает о звуках взрывов на юге Ирана. Согласно его информации, взрывы произошли, в частности, на острове Кешм.

Телеканал "Аль-Джазира" в свою очередь передает, что звуки детонации слышны в иранском порту Бендер-Аббас.

Накануне Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп изучает возможность ограниченных ударов в районе Ормузского пролива для противодействия иранским атакам на нефтяные танкеры. Сам Трамп заверил, что действительно не оставит действия Тегерана без ответа.