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Пашинян сообщил о договоренности с Путиным продолжить диалог в Москве

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал как очень хорошую встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке во вторник, стороны договорились продолжить диалог в Москве.

"Провел очень хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, и договорились продолжить искреннюю беседу в Москве во время моего предстоящего визита", - сказал Пашинян в видеообращении в своем телеграм-канале.

По его словам, отношения Армении и России чрезмерно важны для двух стран, "и мы очень бережно относимся к этим отношениям".

"И Россия во главе с президентом Владимиром Путиным бережно относится к этим отношениям. Но также надо констатировать, что в новой среде, новых условиях эти отношения нуждаются в переформулировании. В результате, уверен, отношения станут более хорошими, более конструктивными, более взаимовыгодными и более теплыми", - сказал премьер Армении.

Никол Пашинян Армения Владимир Путин
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