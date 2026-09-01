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Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли в случае ответных атак против США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Иран, если Тегеран продолжит наносить ответные удары, сообщил во вторник журналист Fox News Трей Ингст.

"Они получат гораздо более мощный удар... Если дойдет до третьего раза, то их страна будет полностью стерта с лица земли", - прокомментировал Трамп возможный ответ Ирана на американские атаки. Он не уточнил, с какого момента ведет отсчет серий ударов. Однако за последние дни ВС США, как сообщалось, нанесли по Ирану две такие серии.

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Президент отметил, что не стремится к соглашению с Ираном. "Думаю, что соглашение с ними не стоит даже бумаги, на которой оно написано. Мы давали им много шансов", - заявил Трамп.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что США наносят мощные и масштабные удары по Ирану и предостерег их от ответных действий.

Первый за последний месяц обмен ударами между Тегераном и Вашингтоном состоялся в ночь на понедельник. Силы США нанесли удары по двум ракетным пусковым установкам КСИР на иранском острове Ларк. В ответ Иран атаковал базы США в Иордании с применением баллистических ракет.

Конфликт Вашингтона с Тегераном, с некоторыми паузами, продолжается уже более полугода. За это время Трамп неоднократно делал резкие заявления и угрожал полностью уничтожить Иран.

Дональд Трамп США Иран КСИР
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