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Генконсульство РФ в немецком Бонне прекратило прием заявителей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генконсульство России в Бонне сообщило о прекращении приема заявителей в связи с решением властей Германии о его закрытии.

"В связи с решением правительства ФРГ о закрытии до 18 сентября 2026 года Генконсульства России в Бонне прием заявителей по всем консульским вопросам отменяется", - говорится в сообщении генконсульства, которое цитирует МИД РФ в канале в мессенджере Мах.

Ранее во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил о решении закрыть российское Генконсульство в Бонне. Планируется, что решение вступит в силу 18 сентября. Кроме того, будет также закрыт Русский дом в Берлине. Берлин пошел на такие меры в связи с обнаруженным в аэропорту Лейпцига в августе беспилотником, начиненным взрывчаткой.

Как сообщили позднее в российской дипмиссии, всем сотрудникам Генконсульства в Бонне и Русского дома, а также членам их семей предписано оперативно покинуть территорию Германии.

МИД РФ Германия Бонн
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