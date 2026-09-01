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Бельгийский МИД вызывает российского посла в связи с инцидентом с БПЛА в Германии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выразил поддержку мерам Германии против РФ в связи с инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпцига и сообщил о вызове в бельгийский МИД российского посла в Брюсселе.

"В качестве государства-члена ЕС и союзника по НАТО Бельгия выражает полную солидарность с Германией, и я полностью поддерживаю ответные меры, объявленные моим германским коллегой Йоханном Вадефулем. Я дал указание вызвать посла России", - написал Прево во вторник в соцсети X.

Он также сообщил, что будет обсуждать эту тему 2 сентября на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Уиклоу (Ирландия).

Ранее во вторник власти ФРГ заявили, что считают РФ ответственной за инцидент с БПЛА в Лейпциге. В связи с этим в Берлине решили закрыть Генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине.

В августе в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой БПЛА.

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