Поиск

Иран атаковал базы США в Иордании

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Иранские силы атаковали с применением баллистических ракет американские авиабазы в Иордании в ответ на удары вооруженных сил США по Исламской республике, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По данным телеканала Al Jazeera, три иранские баллистические ракеты были сбиты над югом Сирии, граничащей с Иорданией.

Ранее Иран начал наносить ответные удары по американским силам на Ближнем Востоке. Как сообщает телеканал Press TV, иранские военные используют ракеты и беспилотники для атак по базам США в регионе.

Во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что США наносят мощные и масштабные удары по Ирану. Кроме того, Трамп предостерег Тегеран от ответных действий.

Тегеран США Иран Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранские военные приступили к ударам по базам США на Ближнем Востоке

Трамп назвал радары целью ударов США по Ирану

Трамп назвал мощными и масштабными новые удары США по Ирану

 Трамп назвал мощными и масштабными новые удары США по Ирану

Берлин намерен усилить контроль за въезжающими в Германию гражданами РФ

 Берлин намерен усилить контроль за въезжающими в Германию гражданами РФ

Американские военные нанесли удары по Ирану в районе Ормузского пролива

В Германии пришли к выводу, что РФ стоит за инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпцига

В МИД РФ пообещали ответ на антироссийские решения Германии

Власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине

 Власти ФРГ решили закрыть генконсульство РФ в Бонне и Русский дом в Берлине

Вице-президент Bank of America скончалась после нападения на Таймс-сквер

 Вице-президент Bank of America скончалась после нападения на Таймс-сквер

Женский дуэт астронавтов вышел в открытый космос с борта МКС для монтажных работ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3625 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11505 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов