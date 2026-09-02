Иран атаковал базы США в Иордании

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Иранские силы атаковали с применением баллистических ракет американские авиабазы в Иордании в ответ на удары вооруженных сил США по Исламской республике, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По данным телеканала Al Jazeera, три иранские баллистические ракеты были сбиты над югом Сирии, граничащей с Иорданией.

Ранее Иран начал наносить ответные удары по американским силам на Ближнем Востоке. Как сообщает телеканал Press TV, иранские военные используют ракеты и беспилотники для атак по базам США в регионе.

Во вторник американский президент Дональд Трамп сообщил, что США наносят мощные и масштабные удары по Ирану. Кроме того, Трамп предостерег Тегеран от ответных действий.