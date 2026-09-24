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Вучич обсудил с Лавровым соглашение по газу и энергетическую безопасность

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым соглашение по газу и энергетическую безопасность.

"Вучич заявил, что в беседе (с Лавровым - ИФ) "на полях" Генеральной Ассамблеи ООН выразил надежду на то, что до конца сентября будет подписано новое соглашение по газу с Россией", - передает в четверг телеканал РТРС (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины).

По словам президента Сербии, во время разговора также были затронуты темы двусторонних отношений, расширения экономического сотрудничества, геополитическая ситуация в мире, а также значение и роль ООН в непростой обстановке в мире.

Вучич вновь заявил о принципиальной позиции Сербии, которая остается приверженной сохранению мира, стабильности и уважению международного права как единственного пути для преодоления существующих вызовов.

МИД России Александр Вучич Сербия Сергей Лавров
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